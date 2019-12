Alessia Marcuzzi ‘da censura’ nell’ultima foto postata su Instagram: niente pantaloni, alza la gamba e…Instagram si ‘accende’.

Lei è una delle conduttrici più amate in assoluto della nostra tv. Parliamo di Alessia Marcuzzi, la biondissima Iena che da anni fa compagnia a milioni di telespettatori. Ma non solo sul piccolo schermo. Alessia è attivissima anche sui social, dove ama postare foto e video delle sue giornate. In particolare su Instagram, il social preferito dai vip. E proprio poco fa la conduttrice ha postato una foto che non è passata inosservata. Il motivo? Alessia indossa un body a strisce, bianco e nero…e niente altro! Proprio così, niente pantaloni, ma solo un paio di décolleté rosse, dal tacco a spillo vertiginoso. Lo scatto è ‘bollente’, come la posa della Marcuzzi. Siete curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ve lo mostriamo subito.

Alessia Marcuzzi senza pantaloni: il post infiamma Instagram

Un post che difficilmente poteva passare inosservato, quello pubblicato da Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram. La conduttrice de Le Iene si è mostrata ai followers con una posa molto ‘particolare’. Ed è lei stessa a sottolinearlo, con la didascalia ‘Strike a pose’. Date un’occhiata:

Uno scatto che ha letteralmente scatenato i fan. In pochi minuti, il post è stato invaso dai commenti dei followers. Tra cui spicca quello di Nicola Savino, suo collega alla conduzione delle Iene e prossimo all’impegno col L’Altro Festival:

Un consiglio esilarante, quello che Savino ha dato alla Marcuzzi per la scelta dell’outfit per la puntata di domani de Le Iene. Senza dubbi, gli ascolti salirebbero alle stelle se Alessia si presentasse in trasmissione così! La conduttrice ha letteralmente mandato in tilt i followers con la sua ‘posa’. Una pioggia di complimenti ha invaso il post della Marcuzzi, che sa sempre come attirare l’attenzione dei suoi fedeli fan. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?