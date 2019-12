Anna Falchi,via il reggiseno per la vittoria della Lazio: la sciarpa della sua squadra del cuore non copre tutto, fan impazziti per la foto della showgirl.

È una delle donne più belle mai apparse nella nostra tv. E la Lazio è la sua più grande passione. Parliamo di Anna Falchi, la biondissima showgirl che, qualche sera fa, ha dato una buonanotte molto speciale ai suoi followers di Instagram. Per festeggiare la vittoria della sua squadre del cuore contro la Juventus, la Falchi ha postato una foto decisamente ‘bollente’ sul suo profilo social, mandando letteralmente in tilt i suoi fan. Non è la prima volta che Anna festeggia in modo ‘sensuale’ i successi dei biancocelesti. Ma lo scatto postato ieri dalla showgirl ha fatto impazzire davvero tutti. Diamo un’occhiata e scopriamo perché.

Anna Falchi, senza reggiseno dopo Lazio – Juve: si copre con la sciarpa, ma il post è ‘bollente’

Anna Falchi sa sempre come far perdere la testa ai suoi followers. E non solo a quelli che tifano Lazio. Persino alcuni sostenitori della Juventus, in una serata calcisticamente negativa per loro, non hanno potuto fare a meno di lasciare un commento alla bellissima Anna. Il motivo? Per festeggiare la vittoria della sua Lazio, che sabato sera ha battuto la Juve all’Olimpico, l’attrice ha deciso di mostrarsi in topless, coperta solo dalla sua inseparabile sciarpa portafortuna. Ecco Anna con la sua ‘divisa preferita’:

Una foto che ha letteralmente scatenato i fan della Falchi. “Come godo”, scrive la showgirl. Una goduria doppia, per i suoi fan laziali, che dopo la vittoria contro la Juve hanno potuto ammirare anche la loro beniamina in versione ‘bollente’. Un sabato sera che difficilmente dimenticheranno! E voi, cosa aspettate a seguire Anna su Instagram? Non ve ne pentirete!