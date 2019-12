Anna Tatangelo, minigonna mozzafiato e maglia trasparente: le storie Instagram della cantante a cena fuori a Milano sono ‘bollenti’, fan in delirio per lei.

Anna Tatangelo è super seguita sui social. La compagna di Gigi D’Alessio è molto attiva, in particolare su Instagram, dove incanta quotidianamente i suoi followers, 1 milione e mezzo per l’esattezza, con le foto e i video in cui mostra il suo corpo mozzafiato e le sue curve esplosive. La cantante, infatti, oltre ad avere una bellissima voce ed emozionare il pubblico con le sue canzoni, è anche una donna super sensuale, con tutte le forme al posto giusto, e non ha problemi a mostrarlo anche sui social. Anche nelle ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Anna non ha certo deluso le aspettative dei fan. Uscita a cena con un amico a Milano, la cantante ha scelto un outfit a dor poco da capogiro, con minigonna cortissima e maglia trasparente: ecco i video ‘bollenti’.

Anna Tatangelo, minigonna cortissima e maglia trasparente: i video su Instagram sono ‘bollenti’

Anna Tatangelo sa sempre come far impazzire i suoi fan. Nel suo week end milanese, in cui è apparsa senza il suo Gigi D’Alessio, evidentemente impegnato con il lavoro, la cantante esce a cena con un amico, nonché fashion stylist, con un look a dir poco mozzafiato. Anna, infatti, indossa una minigonna di pelle lucida davvero cortissima, che mostra le sue gambe perfette, e sopra una maglia trasparente, che lascia intravedere il reggiseno e il suo decolleté esplosivo. A completare l’outfit, un cappotto nero lungo e un bel paio di tacchi a spillo, che rendono il tutto ancora più sensuale.

Come si vede dalle immagini, Anna è davvero mozzafiato, e anche nei video successivi non è da meno. Le sue storie Instagram hanno fatto letteralmente impazzire i fan, che sono subito volati con la fantasia davanti a tanta bellezza e sensualità. E a voi piace questo look da capogiro della Tatangelo?