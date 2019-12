La conduttrice Barbara D’Urso ha ricevuto una proposta molto piccante da un noto cantante: ecco la sua risposta tra le stories di Instagram

Barbara D’Urso, oltre ad essere una delle conduttrici più brave della televisione italiana, è anche una bellissima donna. Gli anni per lei sembrano non passare mai. La D’Urso mette sempre in mostra quella freschezza che l’ha contraddistinta sin da giovane. La conduttrice napoletana è oggetto del desiderio di molti telespettatori, oltre che di alcuni colleghi. Da anni, però, la D’Urso risulta felicemente single, anche se c’è qualcuno che afferma il contrario. Alfonso Signorini, ad esempio, nel programma di Chiambretti ha dichiarato: “La D’Urso è sola da anni? Ma no! Troverà anche lei i suoi espedienti”.

Barbara D’Urso riceve una proposta piccante

Single o no, la D’Urso fa sempre gola. Di recente, ad esempio, la conduttrice di Pomeriggio 5 e di altri programmi di successo ha ricevuto una proposta piccante da parte di un noto cantante. Stiamo parlando di Aiello, cantante divenuto famoso grazie al brano “Arsenico“. Il ragazzo, intervistato dal programma televisivo de Le Iene, ha dichiarato: “Mi piace Barbara D’Urso. È bona“. La dichiarazione è stata accompagnata da una proposta molto piccante, che è stata subito accolta dalla conduttrice napoletana. La D’Urso, infatti, oggi pomeriggio ha postato la notizia tra le stories di Instagram ed ha aggiunto un commento: “Wow!“. Le parole di Antonio Aiello avranno sicuramente reso felice la conduttrice di Pomeriggio 5, che difficilmente però si sbottona. Nonostante sia un personaggio molto noto, la D’Urso non ama parlare della sua vita privata.

Tra Barbara e Aiello nascerà una storia d’amore? Difficile saperlo. La conduttrice nel frattempo sarà impegnata questa sera con una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. In studio ci saranno tantissimi ospiti e saranno affrontati molti argomenti importanti.