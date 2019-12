Pochissime ore fa, Beatrice Valli è stata protagonista di un clamoroso attacco da parte di un’utente Instagram: ecco cos’è accaduto e la sua risposta.

Senza alcun dubbio, Beatrice Valli sta vivendo un periodo davvero splendente della sua vita. Non soltanto dal punto di vista lavorativo, sia chiaro. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, è un’affermata e nota influencer, nonché richiestissima modella. Ma anche dal punto di vista della sua vita privata. Fidanzata, e molto presto sposata, con Marco Fantini, ex tronista di Uomini e Donne, e mamma di due splendidi figli, la sorella maggiore di Ludovica ha annunciato di essere incinta del terzo figlio. Il dubbio che fosse in dolce attesa, in realtà, c’era da diverso tempo. Eppure, soltanto pochissimi giorni fa, la Valli ha voluto darne l’ufficialità. Tuttavia, dopo la fantastica notizia, Beatrice è stata protagonista, qualche ore fa, di un clamoroso attacco. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Beatrice Valli, clamoroso attacco su Instagram: la sua replica è da brividi

Una cosa è certa: Beatrice Valli non si aspettava affatto che, dopo aver pubblicato la sua ultima foto su Instagram, sarebbe stata protagonista di un clamoroso attacco da parte di un utente Instagram. Di che cosa parliamo? Tranquilli, vi sveliamo tutto in ogni minimo particolare. Però, procediamo con ordine. Cerchiamo di capire, in primo luogo, quale è questa foto che ‘scatenato’ l’utente in questione. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. È proprio questa foto che, pochissime ore fa, Beatrice ha condiviso sul suo account Instagram ufficiale. Immediata è stata la reazione di una sua sostenitrice che, alla visione di tale immagine, ha sostenuto che la Valli avesse copiato Chiara Ferragni. È proprio per questo motivo che, immediata e specifica, è stata la replica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Che, com’è giusto che sia, ha voluto spiegare come stanno realmente le cose:

Abbastanza chiara, vero?