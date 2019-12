Diletta Leotta nel mirino del web: la clamorosa gaffe in diretta televisiva non è passata inosservata

Diletta Leotta è stata protagonista di una nuova gaffe in diretta televisiva che non è passata inosservata: il web si è scatenato.

Ci è cascata di nuovo, Diletta Leotta. In occasione della partita Lazio-Juventus, la giornalista sportiva di Sky è stata protagonista di un’ulteriore gaffe. Dopo quella accaduta durante l’evento del Gran Galà del Calcio con Samir Handanovic, la bella siciliana è stata nuovamente protagonista di un episodio che non è assolutamente passato inosservato. Sia chiaro, non è successo nulla di grave. Piuttosto, in seguito alla partita di sabato scorso, la bella Leotta ha commesso un errore musicale. Che, come dicevamo, immediatamente è stato notato dai telespettatori di DAZN. E non solo. Non a caso, sono davvero numerosi i commenti che, sotto l’ultima foto su Instagram, glielo hanno fatto notare. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Diletta Leotta, clamorosa gaffe musicale: il popolo web è ‘scatenato’

Com’è solita fare, anche sabato scorso la bella Diletta Leotta era in diretta televisiva su DAZN per commentare l’anticipo di serie A. Il match disputato tra due grandi squadre del calcio italiano Juventus e Lazio ha avuto, quindi, una spettatrice davvero d’eccezione. Tuttavia, è proprio alla fine della partita che la giornalista sportiva è stata protagonista di una clamorosa gaffe musicale. Che non è assolutamente passata inosservata. Nel commentare gli ultimi istanti all’interno dello stadio, la bella siciliana ha raccontato dei giocatori della Lazio che, sulle note de I Giardini di Marzo di Antonello Venditti, si sono recati sotto la curva dei loro tifosi. Ecco. È proprio questo clamoroso errore che la Leotta ha commesso in diretta televisiva. Lasciando tutti i suoi followers completamente senza parole. In pochissimo tempo, infatti, sono giunti numerosi commenti su Instagram che le hanno fatto notare quanto è accaduto:

