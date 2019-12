Elisabetta Canalis stuzzica i fan con l’ultimo post pubblicato su Instagram: alza le gambe, lo zoom ‘proprio lì’ fa impazzire tutti.

Tra le veline more di Striscia la notizia, lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Elisabetta Canalis, che nel tg satirico più famoso della tv ha fatto coppia con la bionda Maddalena Corvaglia, sua amica storica con cui ha recentemente litigato. La Canalis, sin dalle sue prime apparizione in tv, è una delle donne più amate e desiderate dagli italiani. Che continuano a seguirla fedelmente anche sui social. In particolare su Instagram, dove la bellissima sarda ama condividere con i suoi fan foto e video delle sue giornate. E, alcuni scatti, passano difficilmente inosservati. Come quello apparso poco fa sul suo profilo, che ha decisamente stuzzicato i followers. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi.

Elisabetta Canalis stuzzica i fan: alza le gambe, assolute protagoniste del post

Elisabetta Canalis sa sempre come attirare l’attenzione dei suoi followers. Lo ha fatto anche qualche ora fa, con una foto che ha letteralmente infiammato Instagram. In realtà Elisabetta non si mostra totalmente in foto. Al contrario, in primissimo piano nello scatto sono le sue meravigliose gambe, che hanno ricevuto migliaia di complimenti in pochissimo tempo. Date un’occhiata:

“È il momento più bello dell’anno”, scrive Elisabetta, facendo riferimento all’avvicinarsi del Natale. Ma, ad attirare l’attenzione di tutti, non è stata la didascalia al post. La Canalis sceglie di fotografare una parte in particolare del suo corpo, regalando ai fan uno zoom sulle sue splendide gambe. Calza velata nera e décolleté in argento, Elisabetta ha lasciato tutti senza fiato con la foto postata sul suo Instgram. E, come sempre quando si tratta della Canalis, il post ha ottenuto il pieno di like e commenti in pochissimo tempo. L’ex velina si conferma una delle donne più amate anche sul web. Sensuale ma mai volgare, Elisabetta mette d’accordo davvero tutti. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!