Grande Fratello Vip, anche due ex naufraghi potrebbero essere nel cast: sono proprio loro

Sembrerebbe che nel cast del Grande Fratello Vip ci siano anche due ex naufraghi de L’isola dei Famosi: chi sono? ecco i dettagli.

Manca davvero poco alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio per questo motivo, quindi, il cast ufficiale si sta quasi delineando. Dopo l’ufficialità del conduttore, dei due opinionisti e del primo concorrente, sembrerebbe che a far parte del cast ci siano anche due ex naufraghi de L’Isola dei Famosi. A svelare i nomi è stato il portale BitchyF. Ecco di chi parliamo.

Grande Fratello Vip, due ex naufraghi pronti ad essere nel cast: chi sono

Stando a quanto riportato dal portale BitchyF, sembrerebbe che, accanto a Rita Rusic nel Grande Fratello Vip, ci siano anche due ex naufraghi de L’Isola dei Famosi. Di chi parliamo? Da quanto scritto, sembrerebbe che Antonio Zequila e Aristide Malnati siano pronti a varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Il primo concorrente ha partecipato alla terza edizione dell’adventure reality; mentre il secondo vi ha preso parte a quella di cui è stato vincitore Giacobbe Fragomeni. Sarà veramente così? Staremo a vedere!