X Factor 2019, la Finale: i super ospiti ed i concorrenti dell’ultima puntata

La Finale di X Factor 2019 si avvicina: ecco chi saranno i super ospiti del Live Show ed i quattro finalisti!

Sta per arrivare il momento tanto atteso: giovedì 12 dicembre andrà in scena l’ultima puntata di X Factor 2019. E’ l’ora della finale! Chi vincerà questa edizione del talent di Sky Uno più amato? Dopo sette live show, iniziati il 24 ottobre, è giunto il momento in cui solo uno dei 4 finalisti trionferà: l’anno scorso, ricordiamo la vittoria di Anastasio. Il giovane cantautore napoletano incantò tutti con i suoi testi molto profondi e ricchi di significato. Chi sarà il successore? Ma soprattutto, cosa bisogna aspettarsi dal palco del Mediolanum Forum? Vi anticipiamo gli ospiti ed i finalisti di X Factor!

X Factor 2019, la Finale: super ospiti e concorrenti dell’ultima puntata

Manca pochissimo per scoprire chi tra Sofia Tonambene, Davide Rossi, Sierra e Booda trionferà nell’edizione 2019 di X Factor! La Finale è alle porte: andrà in onda giovedì 12 dicembre in prima serata su Sky Uno. Al Mediolanum Forum di Assago fervono i preparativi per l’ultimo live show di giovedì che si preannuncia davvero incredibile. Sapete chi salirà sul palco di Alessandro Cattelan? Oltre i finalisti, ci sarà Robbie Williams! Sarà lui il super ospite internazionale: la popstar è pronto a regalare una super performance al pubblico di X Factor.

Non sarà solo lui l’unico super ospite: Lous and the Yakuza salirà sul palco del Mediolanum Forum. Il sito ufficiale di X Factor fa sapere che “Lous è un fiore cresciuto in mezzo al cemento e la sua voce si fa portatrice di speranza“. Il pubblico del talent avrà la fortuna di ascoltare live l’autrice del brano Dilemme. Infine, c’è colui che ha fatto innamorare migliaia e migliaia di ragazzine dei suoi brani, della sua voce e del suo aspetto. Parliamo di Ultimo! In arte Niccolò Moriconi, al momento è uno dei cantautori più apprezzati della scena musicale nazionale: giovedì 12 dicembre sul palco di X Factor farà ascoltare in anteprima il suo nuovo singolo, Tutto questo sei tu.