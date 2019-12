Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, l’annuncio su Instagram fa sognare i fan: ecco cosa hanno detto gli ex protagonisti di Temptation Island, followers in delirio.

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sono tornati insieme dopo diversi mesi di separazione. Lei lo aveva lasciato dopo aver scoperto un suo tradimento, annunciando il tutto su Instagram. Da allora, non è stato un periodo semplice per ‘lenticchio’, che ha fatto davvero di tutto per riconquistare la sua Antonella, presentandosi spesso e volentieri a casa sua a Salerno. Dopo tantissimi tentativi, lei finalmente gli ha permesso di parlarle e un po’ alla volta ha riacquistato la fiducia nei suoi confronti, decidendo di dargli una seconda possibilità. Ora i due hanno fatto un annuncio su Instagram che sta facendo sognare i fan: ecco cosa hanno svelato.

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, l’annuncio fa sognare i fan: ecco cos’hanno svelato su Instagram

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sembrano davvero aver ritrovato la serenità e l’armonia di coppia che avevano perso dopo il tradimento di lui quest’estate. Ora il loro amore procede a gonfie vele e poco fa i due hanno pubblicato delle storie Instagram che li vedono insieme, felici e sorridenti a Salerno, città di Antonella, dove Francesco la raggiunge appena può. Tra le varie foto e i video insieme, la Fiordelisi ha pubblicato uno scatto in cui bacia il suo fidanzato e gli fa una dolce decdica, svelando anche un qualcosa sul futuro.

Antonella ha ringraziato Francesco per la sua pazienza e per il fatto di essere sempre lui a raggiungerla a Salerno, e promette che presto anche lei comincerà ad andare a Roma dal fidanzato. Poi annuncia che preso ci saranno tante novità per loro. Di quali novità parla? Per il momento non è ancora chiaro, visto che nessuno dei due ha spiegato nel dettaglio di cosa si tratta. I fan però hanno già cominciato a sognare!

