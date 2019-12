Dopo la frecciatina di Andrea Damante a Giulia De Lellis, arriva la reazione dell’influencer: ecco cosa è successo su Instagram.

Nonostante la loro relazione sia terminata da un pezzo, Giulia De Lellis ed Andrea Damante fanno ancora tanto parlare di loro. Non soltanto per il romanzo dell’influencer romana che, pochissimi mesi fa, è uscito in tutte le librerie ed ha riscosso un successo davvero notevole, ma anche per la clamorosa frecciatina che, poche ore fa, il deejay veronese ha lanciato su Instagram. Come raccontato in un nostro recente articolo, nel primo pomeriggio di ieri, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una sua foto su Instagram con la didascalia: ‘Le corna stanno bene su tutto’. Ebbene si. Il bel veronese ha utilizzato le stesse parole del titolo del libro di Giulia. Pura casualità? Ovviamente, non si sa. Fatto sta che, subito dopo, è giunta la reazione della De Lellis.

Giulia De Lellis, la reazione alla frecciatina di Andrea Damante: cos’è accaduto

Un gesto del tutto inaspettato quello di Andrea Damante su Instagram. Come dicevamo precedentemente, ieri pomeriggio il deejay veronese ha pubblicato un incantevole selfie utilizzando come didascalia le stesse parole del titolo di Giulia De Lellis. Frecciatina? Ovviamente, non si sa con certezza. E non si sa, tra l’altro, nemmeno per quale motivo l’ex tronista abbia voluto compiere tale gesto. Fatto sta che immediata è stata la reazione del popolo web. Sono stati davvero numerosi, infatti, i commenti che non hanno approvato tale post del veronese. Ma non solo. Perché non è potuta affatto mancare la reazione di Giulia. Sapete, infatti, cos’è successo subito dopo? Beh, il nulla. Nonostante, infatti, la notizia sia rimbalzata sul web istantaneamente, Giulia ha preferito restare in silenzio. Nessuna reazione, quindi. Piuttosto, stando a quanto trapelato dalle sue recenti Instagram Stories, l’influencer ha continuato a godersi l’aria pre natalizia in compagnia del suo fidanzato, della piccola Matilde e di sua madre giunte a Lugano soltanto per lei.