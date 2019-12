Cecilia Rodriguez in braccio ad Ignazio Moser: la gonna è troppo corta e..

In questa ultima foto su Instagram, Cecilia Rodriguez si lascia immortalare in braccio al suo Ignazio Moser: la gonna è troppo corta e…

Una cosa è certa: in questa ultima foto su Instagram, l’amore che lega Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si vede chiaramente. In diverse occasioni, la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip è protagonista di foto romantiche o di simpatici siparietti. Che, come dicevamo precedentemente, raffigurano alla grande il loro legame. L’ultima risale a qualche istante fa. Quando, prima di partire per l’Argentina, i due giovani ragazzi si immortalano in una posizione davvero ‘particolare’. Cecilia, infatti, è in braccio ad Ignazio. Fin tutto bene, diremmo. Se non fosse che la gonna indossata dall’argentina è davvero molto corta. Per questo motivo…

In questi ultimi giorni, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno fatto tanto parlare di loro. Come raccontato in un nostro recente articolo, la coppia ha fatto parlare di sé soprattutto in seguito ad una clamorosa indiscrezione apparsa sul web. Secondo cui si diceva che, in un locale milanese, il bel ciclista avrebbe provato a fare la corte ad una bella quarantenne. E che lei, addirittura, l’avrebbe rifiutato. Assodato che la notizia, stando alla risposta di Ignazio, sia completamente falsa, tra la coppia sembra procedere tutto alla grande. Lo testimonia, non a caso, quest’ultimo scatto condiviso dall’argentina su Instagram. Come raccontato in una recente intervista, la coppia, per le vacanze natalizie, si recherà in Argentina, terra natìa della modella. Ebbene, prima di partire, i due ‘piccioncini’ si sono voluti immortalare in una posizione davvero ‘particolare’. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. È proprio in braccio al suo bel Moser che Cecilia si lascia immortalare. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un particolare dettaglio. La gonna indossata dalla modella è troppo corta. Per questo motivo, quindi, è davvero impossibile guardare altrove.