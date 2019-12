Ilary Blasi, nuovo arrivo in famiglia: ecco la prima foto social

Ilary Blasi, nuovo arrivo in famiglia, a poche settimane dal Natale: ecco la prima foto social della nuova arrivata con la bellissima showgirl

E’ tempo di Natale anche per i vip. che in questi giorni ci stanno ‘portando’ a casa loro, attraverso i social, per renderci partecipi dei loro preparativi Natalizi. Anche la bellissima e bravissima Ilary Blasy, ci ha deliziato con un dolcissimo scatto ieri sera, in compagnia di una nuova arrivata in casa Totti. Ilary è apparsa più solare che mai e dallo scatto, traspare tutta la sua dolcezza… Ma vediamo chi ha preso parte alla famiglia, nel primo scatto social, pubblicato ieri sera su Instagram…

Ilary Blasi, si mostra spessissimo in compagnia dei suoi splendidi figli, a cui dedica sempre del tempo, nonostante i mille impegni lavorativi, e ieri ha deciso di accogliere insieme al resto della famiglia, un nuovo membro. La showgirl ha, infatti, pubblicato un dolce scatto sul suo profilo Instagram ufficiale, in cui si mostra con la nuova arrivata: Donna Paola! Si tratta di una dolcissima cucciola di gatto. La Blasy, la stringe a sé per dargli calore e la bacia teneramente sulla testolina. La cucciola è grigia e senza pelo, probabilmente una gatta Kohona, o Hawaiana, gli occhi chiari e l’aspetto ancora gracile. La showgirl la coccola teneramente, e i fan, ovviamente, con colleghi e vip, non hanno resistito dal commentare il dolcissimo scatto, con cuoricini e auguri.

Ilary sembra essere molto entusiasta della nuova arrivata, non ci resta che aspettare, per capire anche la reazione dei figli e del marito Francesco Totti. Non possiamo che fare tanti auguri alla nuova arrivata!