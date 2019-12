Live Non è la D’Urso, ‘incidente’ per Barbara D’Urso: “Stavo per morire qui in diretta”. Ecco cosa è successo alla conduttrice.

Stasera, su Canale 5, una nuova scoppiettante puntata di Live Non è la D’Urso. Il talk show di Barbara D’Urso, che da gennaio cambierà giorno di programmazione, anche stasera è ricco di ospiti e dibattiti da affrontare. Ma, proprio durante la prima parte della puntata, un piccolo imprevisto ha coinvolto la padrona di casa. Durante il primo match della serata, dedicato alla politica, Barbara D’Urso rischia di cadere in diretta. A farlo notare prima di tutti è Alessandra Mussolini, che chiede preoccupata: “Cosa è successo?”, seguita da Alba Parietti che esclama:”Un attentato!”. Ma la conduttrice non ha perso tempo a chiarire l’accaduto. Ecco cosa è successo.

Live Non è la D’Urso, ‘incidente’ per Barbara D’Urso: “Sopravvivo a tutto”

“Niente, stavo per morire qui in diretta! Stavo per cadere in una botola, ma non vi preoccupate perché sopravvivo a tutto!”. Con queste parole Barbara D’Urso tranquillizza gli ospiti e il pubblico in studio, durante la diretta di Live Non è la D’Urso. Nel bel mezzo di un dibattito sulle abitudini di alcuni politici italiani, la conduttrice rischia di cadere in una botola presente sul pavimento dello studio. Ecco uno screen del momento dell’ ‘incidente’:

Un imprevisto che non è passato inosservato, quello di stasera a Live, ma che la conduttrice ha saputo affrontare con la sua solita ironia. “Questo è l’occhio secco in diretta”, commenta la Mussolini, facendo riferimento a un antico detto napoletano, secondo cui il ‘malocchio’ degli invidiosi ferirebbe più dei colpi di fucili. Ma la D’Urso, da buona napoletana, risponde con un altro proverbio molto diffuso in Campania: “Gli occhi secchi? Ma come tu ben sai chi sputa in cielo…poi ricade sulla testolina di chi ha sputato!“. Insomma, un inizio puntata molto ‘movimentato’ per la D’Urso! E voi, state seguendo la puntata di Live Non è La D’Urso?