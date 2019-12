‘Live – Non è la D’Urso’, il retroscena inaspettato sullo scherzo a Chiara Biasi fatto da Le Iene: “Ha voluto mostrarsi così”, la rivelazione lascia a bocca aperta.

‘Live – Non è la d’urso’ è in onda questa sera 9 dicembre, come ogni lunedì. La trasmissione condotta da Barbara D’urso è sempre piena di incredibili colpi di scena e momenti imperdibili. Tanti gli ospiti della puntata di questa sera, tanti i siparietti che hanno tenuto il pubblico attaccato allo schermo. Si è parlato molto degli influencer e dei loro guadagni esorbitanti, soffermandosi in particolare sullo scherzo a Chiara Biasi fatto da Le Iene, che ha fatto molto discutere soprattutto per la famosa frase dell’influencer che non è piaciuta al pubblico. Proprio riguardo a questo scherzo, Elenoire Casalegno ha svelato un retroscena inedito, che ha lasciato tutti a bocca aperta: ecco cosa ha raccontato.

‘Live’, svelato un retroscena inedito sullo scherzo a Chiara Biasi: il racconto di Elenoire Casalegno spiazza

Questa sera a ‘Live – Non è la D’urso’ c’è stato un momento dedicato agli influencer e ai loro guadagni esorbitanti, in particolare si è parlato dello scherzo de Le Iene ai danni di Chiara Biasi, che ha fatto molto discutere. L’influencer ha infatti dichiarato che per 80mila euro non si alza nemmeno dal letto, e questo proprio non è piaciuto al pubblico. Durante questo momento della trasmissione, prima c’è stata una gaffe di Barbara D’urso con Chiara Nasti, poi si è parlato dello scherzo. Proprio in merito a questo, Elenoire Casalegno è intervenuta e ha voluto raccontare un retroscena inedito sullo scherzo, che ha lasciato tutti senza parole.

Elenoire ha detto che Chiara Biasi e il suo agente hanno visionato lo scherzo prima che andasse in onda, e l’agente aveva chiesto di tagliare la parte in cui Chiara faceva quell’uscita infelice, ma lei non ha voluto. La Casalegno ha detto che l’influencer non ha voluto tagliare nulla, dicendo di volersi mostrare al pubblico per quella che è. Un retroscena che nessuno si aspettava e che ha ottenuto il consenso di tutti i presenti in studio.