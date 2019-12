Ludovica Valli, il racconto lascia senza parole: “Non auguro a nessuno quello che sto vivendo”

Ludovica Valli, il racconto su Instagram lascia tutti senza parole: “Non auguro nemmeno al mio peggior nemico quello che sto provando”, ecco cos’è successo all’influencer.

Ludovica Valli è un’influencer molto amata e seguita sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne, sorella di Beatrice Valli, è molto attiva su Instagram, dove pubblica spesso immagini davvero da urlo, in cui mette in mostra il suo corpo mozzafiato. Ma non solo. La valli utilizza i social anche per raccontare la sua vita quotidiana, le sue vacanze, e anche i momenti più difficili, come quello che sta vivendo adesso. Poco fa, infatti, Ludovica ha confessato che sta passando dei giorni davvero brutti: “Non auguro a nessuno quello che sto provando”, ha detto. Scopriamo insieme cos’è successo all’influencer.

Ludovica Valli è sempre molto aperta con i suoi followers, e racconta loro tutto quello che le succede. Poco fa l’influencer ha annunciato che sta passando dei giorni davvero difficili, perché il suo cagnolino Ettore, da lei amatissimo, non sta bene. Ludovica ha raccontato che dopo giorni in cui sembrava accusare forti dolori, lo ha portato in ospedale e dopo tante ore di attesa al Pronto Soccorso, i veterinari hanno deciso di tenerlo ricoverato per qualche giorno. “Vederlo soffrire ed essere impotente è un dolore straziante. Non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico”, racconta la Valli, aggiungendo che stare lontana da lui è come sentirsi togliere una parte di sé.

Nei prossimi giorni il piccolo Ettore sarà ricoverato, mentre la sua padrona sarà fuori per lavoro. “Sarà terribile tornare a casa e non vederti correre da me”, scrive Ludovica, raccontado che ha lasciato al suo cagnolino la sua coperta per non farlo sentire solo. Il suo sfogo è commovente, e tantissimi sono stati i commenti da parte dei suoi fan, che le hanno fatto sentire la loro vicinanza in questo momento delicato.