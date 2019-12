Oggi 9 dicembre 2019 nello studio di Vieni da me ospite Miriana Trevisan: ecco le sue parole sull’ex marito Pago.

Una nuova puntata di Vieni da me, oggi 9 dicembre 2019, ha regalato tantissime dichiarazioni interessanti. La prima intervista è stata di Giampiero Mughini che ha rivelato molte cose sulla sua vita privata e non solo. Altro ospite di Caterina Balivo Miriana Trevisan, la showgirl ex moglie di Pago. Da quando Pago è tornato single, dopo l’esperienza di Temptation Island VIP, è girata voce di un possibile riavvicinamento tra loro. Miriana ha così parlato del suo matrimonio finito già da tempo e del bimbo nato dalla storia con il cantante. Ecco le parole della showgirl.

Vieni da me, Miriana Trevisan: “Pago ha sofferto per Serena, tra noi c’è affetto”

Miriana Trevisan è stata una delle ospiti di Vieni da me oggi 9 dicembre 2019. Non potevano mancare le parole della showgirl riguardo il suo matrimonio finito parecchi anni fa con Pago. I due, dopo l’esperienza del cantante a Temptation Island VIP, sono stati protagonisti di voci di corridoio che li rivedevano di nuovo vicini. A quanto pare, non è vero nulla, semplicemente i due avendo un figlio hanno un ottimo rapporto ma non c’è stato alcun ritorno di fiamma.

“Emozionante il nostro amore, da quello è nato un bambino. Ognuno ha proseguito la sua vita, lui ha sofferto per la sua ultima fidanzata. Ma ne abbiamo anche parlato, ne parliamo della nostra vita privata. C’è affetto, è stato un bel periodo della mia vita ma non c’è nostalgia. Solo un bel ricordo. Se ci siamo lasciati per due volte vuol dire che c’era qualcosa che non andava” sono le parole della showgirl. Caterina Balivo le ha poi mostrato le immagini del battesimo del suo piccolo, avuto con il cantante. Nel vedere le immagini mandate in onda, la donna è scoppiata a piangere.

Su Serena Enardu ha confessato di non averla conosciuta perchè lei vive in Sardegna. “L’ho incrociata una volta, mio figlio però ha sempre parlato bene di lei” ha dichiarato Miriana.