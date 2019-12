Ospite di Vieni da me oggi 9 dicembre 2019 è Giampiero Mughini. Ecco le parole del giornalista e scrittore, noto personaggio televisivo.

Oggi lunedì 9 dicembre uno degli ospiti di Vieni da me, talk show di Caterina Balivo in onda su Rai 1, è Giampiero Mughini. Il giornalista, scrittore ed opinionista italiano è conosciuto non solo per essere un famoso volto televisivo soprattutto in ambito calcistico, ma anche per i suoi libri. Mughini ha risposto alle ‘domande segrete’ della nota conduttrice rivelando anche cose della sua vita privata inaspettato. C’è stato anche un intervento inaspettato in diretta da parte di Alba Parietti. Ecco cosa è successo durante la sua intervista.

Vieni da me, Giampiero Mughini rivela: “Ho tradito la mia compagna”, poi il botta e risposta con Alba Parietti

Giampiero Mughini ha risposto alle domande di Caterina Balivo nello studio di Vieni da me. Il giornalista ha rivelato molte cose della sua vita privata e non solo. Ha iniziato la sua intervista rivelando di aver mentito qualche volta per sedurre una donna: si fingeva single.

Si è parlato ovviamente della famosa lite in tv avuta con Vittorio Sgarbi. Mughini ha commentato brevemente cosa pensa di lui, aggiungendo però di non volerne parlare. “E’ colto ed intelligente e non usa sempre al meglio la sua cultura e la sua intelligenza” sono le uniche parole dette sul critico d’arte.

Riguardo la sua vita privata ha confessato di vivere con la sua compagna da 30 anni, Michela, ma che è contrario al matrimonio. Ha poi aggiunto: “Ho tradito. L’importante è la comunione degli animi”: le parole di Mughini hanno fatto molto discutere sia in studio che sul web. Giampiero ha poi ‘criticato velatamente’ una domanda che gli è stata fatta: “Temi di esser ricordato più per i programmi di calcio che per i libri?“. Il giornalista ha risposto: “So che i miei libri sono ricordati anche dopo trent’anni da alcune persone. Ma che domanda è questa?”.

Si è passati poi al suo pensiero su Alba Parietti: tra i due non c’è mai stato un bel rapporto. “Non la ritengo una grande pensatrice moderna. Dietro Alba c’è una bella donna che chiacchiera. Lei ha strameritato il successo ma avvia dei discorsi che io lascerei perdere. Le auguro tutto il bene possibile. Viaggiamo su due spazi aerei diversi” le parole del giornalista. E proprio dopo queste parole è improvvisamente intervenuta Alba Parietti in diretta. “Faccio fatica a mantenere la calma. Non può attaccarmi su cose che mi riguardano: non accetto che mi dia dell’ignorante”.