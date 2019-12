Pochissimi istanti fa, Nilufar Addati ha pubblicato un incantevole scatto con indosso un completino intimo di pizzo rosso: pioggia di complimenti per lei.

Sa sempre come lasciare senza parole i suoi sostenitori, Nilufar Addati. Pochissimi istanti fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso, tramite il suo profilo social ufficiale, ha condiviso una foto davvero ‘impressionante’. Siamo soliti a poter ammirare la sua bellezza, è vero. In diverse occasioni, infatti, la giovane napoletana è solita condividere degli scatti fotografici davvero unici. Eppure, in questo modo, non l’avevamo mai vista. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente. Però, prima di descrivervi tutto nei minimi dettagli, vi diamo una piccola anticipazione davvero succulenta: Nilufar si lascia immortalare con un magnifico e delizioso completino intimo in pizzo di colore rosso. Insomma, uno scatto davvero incantevole. Ecco di che cosa parliamo.

Nilufar Addati in intimo rosso: lo scatto è sensazionale, piovono commenti positivi

Sarà per la sua dolcezza, sarà per la sua spontaneità e semplicità, sarà per la sua particolare bellezza, ma Nilufar Addati, sin dal suo primo ‘esordio’ a Uomini e Donne, ha conquistato praticamente tutti. Tanto che, appena terminato il suo percorso, la giovane napoletana ha riscosso un successo davvero notevole. Attualmente, pensate, su Instagram è una vera e propria celebrità. A proposito, avete visto l’ultimo scatto dell’ex tronista di Uomini e Donne? Come dicevamo precedentemente, pochissimi istanti fa, la bella Addati ha condiviso una foto davvero mozzafiato. Che ha lasciato, quindi, senza parole tutti i suoi sostenitori. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. È proprio con questo incantevole completino intimo di pizzo rosso che Nilufar ha voluto incantare e sorprendere i suoi sostenitori. In prossimità delle vacanze natalizie, l’ex tronista ha voluto indossare qualche cosa in tema. E, dati i numerosi commenti e la pioggia di likes ricevuta istantaneamente, sembra che sia riuscita a centrare alla grande il suo obiettivo. In effetti, Nilufar è davvero splendida, no?