Nilufar Addati, le foto in lingerie sono ‘bollenti’ e fanno impazzire i fan: lato B da urlo dell’influencer, ma un ‘dettaglio’ non passa inosservato e scatena i commenti.

Nilufar Addati sta facendo una carriera sempre più importante da quando è terminata la sua esperienza a Uomini e Donne. L’ex tronista ha fatto sognare il pubblico per la sua storia d’amore con Giordano Mazzocchi, e ultimamente si rincorrono le voci su un loro eventuale ritorno di fiamma, del quale però non ci sono mai state conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Oltre che per le sue vicende amorose, Nilufar è molto seguita anche per la sua incredibile bellezza, che mostra senza problemi anche sui social, pubblicando spesso foto e video in cui si vede il suo fisico da urlo. Ha fatto lo stesso anche poco fa, con alcuni scatti in lingerie che sono davvero super: un ‘dettaglio’, però, ha catturato l’attenzione dei fan, scatenando una vera e propria pioggia di commenti.

Nilufar Addati in lingerie: foto ‘bollenti’, ma tutti notano quel ‘dettaglio’ del suo lato B

Nilufar Addati ha incantato tutti i suoi followers con due scatti in lingerie di pizzo rosso. L’ex tronista indossa un body davvero da urlo, e nella seconda foto pubblicata, si vede in primo piano il suo lato B, che ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Proprio su questo scatto si sono scatenati i commenti dei followers, per un ‘dettaglio’ che non è passato inosservato. Stiamo parlando di alcune smagliature ben evidenti, che Nilufar ha deciso evidentemente di non cancellare con Photoshop, mostrandosi ai fan in maniera naturale e vera al 100%. Questo gesto è stato particolarmente apprezzato dai followers della Addati, che hanno riempito il post di commenti e complimenti per la sua scelta di essere sempre sincera e onesta.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI