Pochissime ore fa, Moreno Merlo ha fatto un nuovo e clamoroso attacco a Paola Caruso in seguito alle accuse a Domenica Live: ecco cosa dice.

Continua la ‘guerra‘ tra Moreno Merlo e Paola Caruso. Infatti, in seguito alle accuse dell‘ex bonas nella puntata di ieri di Domenica Live, l‘ex tentatore di Temptation Island ha lanciato un nuovo e clamoroso attacco alla belle calabrese. Tramite, infatti, una serie di Instagram Stories, il giovane deejay ha chiaramente manifestato il suo punto di vista. Ma ecco che cosa è successo nel minimo dettaglio.

Paola Caroso, Moreno Merlo torna all‘attacco su Instagram: cosa è successo

Nella puntata di ieri di Domenica Live, Paola Caruso ha portato con sé un certificato medico dell‘oculista in cui si testimoniava di essere stata ‘vittima‘ di una colluttazione. Già in precedenza, infatti, l‘ex bonas di Avanti un Altro aveva testimoniato di aver ricevuto da Moreno Merlo una gomitata. È proprio per questo motivo, quindi, che tramite una seria di Instagram Stories, l‘ex tentatore di Temptation island ha lanciato un clamoroso attacco a Paola. Sul suo account social, infatti, Moreno ha dichiarato che, in seguito a queste accuse, è costretto a tirare fuori delle prove più ‘cicciose‘.