Avete mai visto la sorella di Taylor Mega, Jade? L’influencer di Udine ha mostrata una foto in sua compagnia, ecco le immagini: è incantevole come lei.

Senza alcun dubbio, Taylor Mega è il personaggio del momento. Nonostante sia conosciuta la pubblico da diverso tempo, il successo vero e proprio è iniziato in seguito alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Nonostante il suo percorso sia durato davvero pochissimo, la giovane di Udine ha lasciato un ottimo ricordo di sé nel cuore di tutti gli italiani. Tanto è vero che, ancora adesso, la bella Mega vanta di un successo davvero impressionante. Ecco. Al di là di questo, cosa si sa della sua famiglia. Sappiamo che, attualmente, vive a Milano lontano da loro, ma cosa si sa? E, soprattutto, avete mai visto sua sorella Jade? Pochissime ore fa, l’influnecer ha condiviso una foto in sua compagnia. Ed è davvero incantevole. Siete curiosi di vederla? Ecco i dettagli.

Avete mai visto Jade, la sorella di Taylor Mega? Ecco la foto su Instagram

Vanta di una bellezza davvero smisurata, Taylor Mega. E, guardando la foto in compagnia di sua sorella, sembrerebbe che non sia la sola a goderne. Pochissime ore fa, la giovane influencer di Udine ha voluto condividere uno scatto in compagnia di Jade, è proprio questo il nome della ragazza in questione. Scatto che, com’è giusto che sia, ha catturato l’immediata attenzione dei suoi followers. Sapete perché? Scopriamolo insieme:

Jade e Taylor: due bellezze davvero uniche, è il caso di ammetterlo. Così come la giovane influencer, anche sua sorella vanta di un fascino davvero particolare. Più unico che raro, insomma. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine proposta in alto, le due giovane ragazze sono due gocce d’acqua. Entrambe, infatti, hanno lunghi capelli biondi, sguardo seducente ed occhi chiarissimi. Certo: non sono gemelle, ma sono due bellezze davvero impressionanti. Non credete?

