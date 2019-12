Taylor Mega, incredibile disavventura a Milano: “Sono completamente fusa ragazzi”, ecco cos’è successo all’influencer, il suo racconto lascia tutti senza parole.

Taylor Mega è super seguita sui social, dove racconta ai suoi followers praticamente tutto della sua vita quotidiana. La bella influencer è molto disinibita e ogni giorno incanta i suoi fan con le foto e i video mozzafiato che pubblica, in cui si vede il suo corpo da urlo, con tutte le forme al posto giusto. Ma non è tutto. Taylor, dicevamo, racconta anche molto dela sua vita, e lo ha fatto anche poco fa, quando ha parlato ai followers dell‘incredibile disavventura che ha vissuto a Milano: ecco il suo racconto, che ha lasciato tutti senza parole.

Taylor Mega, incredibile disavventura a Milano: il racconto su Instagram lascia senza parole

Taylor Mega ha pubblicato delle storie Instagram in cui ha raccontato ai fan l’incredibile disavventura che ha vissuto ieri a Milano. Di ritorno da un week end in montagna con sua sorella, dove è stata impegnata con alcuni shooting fotografici, l’influencer è tornata a Milano e ha vissuto un’assurda serie di imprevisti. Dopo aver riaccompagnato a casa sua sorella, Taylor ha fermato la macchina in un parcheggio di 5 piani sotterranei ed è risalita a piedi, perché l’ascensore non funzionava. Una volta arrivata al suo palazzo, che non è vicinissimo al parcheggio, si è resa conto di non avere le chiavi di casa. Convinta di averle lasciate in macchina, è tornata al parcheggio, facendo di nuovo i 5 piani a piedi, ma non le ha trovate nemmeno lì.

La cosa si è ripetuta più volte, come raccontato da Taylor, che dopo aver chiamato anche la sorella ed essersi accertata che neemmeno lei aveva le sue chiavi, ha continuato ad andare avanti e indietro dal garage, sperando di ritrovarle. Alla fine, disperata, ha cominciato a bussare all’impazzata a tutti i citofoni del palazzo, finché una persona le ha finalmente aperto, permettendole di salire almeno fuori casa. Indovinate un po’ dov’erano le chiavi? Proprio fuori la porta di casa! “Sono fusa ragazzi”, ha detto Taylor ai suoi followers, che si sono divertiti ad ascoltare le sue disavventure, e sono certamente rimasti senza parole per la sua sbadataggine.