Durante la puntata odierna di Uomini e Donne, Tina Cipollari è stata protagonista di un’acceso botta e risposta con una signora del pubblico.

Nuova settimana e, finalmente, nuova puntata di Uomini e Donne. In prossimità del Natale, continuano le vicende del Trono Over. Ed, in particolare, di Gemma Galgani e company. Il nuovo appuntamento settimanale con il dating show di Canale 5 è iniziato da pochissimi istanti, eppure è già capitato di tutto. Non soltanto abbiamo assistito alle lacrime della dama torinese che, in seguito ad un litigio con Juan Luis, ha espresso alle telecamere tutta la sua amarezza per la situazione, ma anche all’acceso botta e risposta che Tina Cipollari ha avuto con una signora del pubblico. Pensate, talmente acceso che, ad un certo punto, l’opinionista ha esclamato: “Io la denuncio!”. Siete curiosi di sapere cosa è accaduto? Ve lo raccontiamo immediatamente.

Tina Cipollari sbotta a Uomini e Donne: “Io la denuncio”, cos’è successo

Tina Cipollari è, senza alcun dubbio, la vera e propria colonna portante di Uomini e Donne. Con le sue battute, i suoi commenti e i suoi interventi, l’opinionista romana è spesso al centro di divertenti siparietti. Che, in un batter baleno, scatenano l’ilarità da parte del pubblico a casa e, soprattutto, in studio. Tuttavia, ciò che accaduto pochissimi istanti fa, durante la puntata odierna del dating show di Canale 5, non era mai accaduto prima. Dopo aver visionato un filmato di Gemma Galgani, la romana ha perso le staffe contro una signora del pubblica. La donna in questione, nel tentativo di difendere la dama torinese, ha accusato la Cipollari di compiere gesti nei confronti di Juan soltanto per indispettire Gemma. Immediata è stata la reazione dell’opinionista che, in chiave ironica, ha esclamato: “Signora, io la denuncio!”. È proprio per questo motivo che, subito dopo, è iniziato un acceso botta e risposta tra le due donne. Mentre Maria De Filippi non faceva altro che sorridere dinanzi a tale siparietto.