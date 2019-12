Tommaso Paradiso si è confidato a cuore aperto, a ‘Che Tempo Che Fa’, di Fabio Fazio: “E’ stata dura, ogni divorzio lo è…”

Tommaso Paradiso da Fabio Fazio: “E’ stata dura, ogni divorzio lo è” (instagram)Tommaso Paradiso, ex frontman dei ‘The Giornaisti‘, è stato ospite ieri sera di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, dove si è lasciato andare ad alcune dichiarazione a cuore aperto. Tommaso, che adesso, lavora come solista, è già in vetta alle classifiche con i suoi singoli, che riescono a riscuotere sempre grande approvazione da parte del pubblico. Ma non è stata certamente semplice la scelta di abbandonare il gruppo, che l’ha reso famoso. Ma vediamo quali sono state le dichiarazioni del cantante da Fabio Fazio…

Tommaso Paradiso è in giro per l’Italia, per promuovere il suo nuovo singolo ‘Non avere paura’, che sta riscuotendo un enorme successo. Ma prima di questo enorme successo, uno spiacevole episodio aveva calato l’ombra sulla suo figura. Tommaso aveva infatti annunciato il suo distacco dalla band ‘The Giornalisti’, non con semplicità. I rapporti inizialmente molto tesi con gli altri componenti della band, sembra si stiano alleggerendo ora. Inizialmente la notizia del loro scioglimento, aveva creato un gran clamore tra i fan, che li seguivano da tempo e li amavano. Paradiso si è confidato con Fazio, paragonando quanto successo, ad un divorzio e affermando che: “E’ stata dura, ogni divorzio è duro…“. E’ facile quindi intuire, quanto sia stato difficile per il cantante prendere questa decisione e successivamente andare avanti, ma si è detto contento, perché : “La vita continua“. E sul rapporto attuale con gli ex membri della band, si è lasciato sfuggire: “Anche per gli altri, stanno bene, quindi siamo tutti felici“.