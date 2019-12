Un grave lutto sconvolge il cast di Un posto al sole, serie televisiva in onda tutte le sere su Rai 3: l’annuncio appena arrivato

Lutto nella grande famiglia di “Un posto al sole“, serie televisiva che da oltre vent’anni appassiona milioni e milioni di telespettatori. Si è spenta la mamma di Luisa Amatucci, attrice che interpreta Silvia nella serie tv di Rai 3. Luisa riceverà sicuramente il calore e l’affetto dei colleghi che da anni sono al suo fianco. Tra tutti Alberto Rossi e Giorgia Gianetiempo, nella fiction rispettivamente il marito Michele Saviani e la figlia Rossella. L’attrice della serie tv girata a Napoli ha voluto ricordare la mamma scomparsa con un post sui social molto emozionante.

Un posto al sole, grave lutto per Luisa Amatucci

La serie tv “Un posto al sole” colpita da un grave lutto nelle ultime ore. È morta la mamma di Luisa Amatucci, Silvia nella fiction girata a Napoli. L’attrice ha pubblicato una foto insieme alla madre scomparsa sui social, accompagnata da una dedica molto emozionante: “Amore mio, così ti voglio ricordare. Mi mancherai tantissimo, ti amo“. Luisa ha pubblicato una foto in cui la mamma appare sorridente e felice. Tra i commenti, la Amatucci ha ricevuto messaggi di sostegno e cordoglio. C’è anche chi conosceva Maria – è così che si chiamava la donna scomparsa – ed ha voluto lasciare un piccolo pensiero per lei. Qualcuno l’ha definita “una mamma meravigliosa“, qualcun altro invece ha aggiunto “un angelo mandato in terra, dagli occhi teneri e dal sorriso dolce“. Maria mancherà a Luisa, ai familiari e in generale a tutte le persone che la conoscevano.

Questa sera la serie tv con protagonista Luisa Amatucci andrà regolarmente in onda su Rai 3. Si attende il post di cordoglio sui canali social della fiction per l’attrice che interpreta Silvia.