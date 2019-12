Colpo di scena nella prossima puntata del trono over di Uomini e Donne: doccia gelata in arrivo per Riccardo Guarnieri, riguarda la sua ex Ida Platano

Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. I protagonisti saranno Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Nella scorsa puntata, il cavaliere aveva stupito il pubblico di Canale 5 con una meravigliosa proposta di matrimonio. La dama, però, si è voluta prendere un po’ di tempo e nella puntata di domani dichiarerà le sue intenzioni. Come abbiamo appreso però dalle anticipazioni, Ida ha deciso di rifiutare la proposta di Riccardo e in studio ci sarà un nuovo ed inaspettato colpo di scena.

Uomini e Donne, doccia fredda per Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e Donne sono veramente succulenti. La puntata di domani pomeriggio sarà quasi interamente dedicata alla storia tra Ida e Riccardo. La dama dovrà rispondere alla proposta di matrimonio del cavaliere, che come sappiamo sarà negativa. Oltre il danno ci sarà anche la beffa per Riccardo Guarnieri. Ida, infatti, lascerà intendere di voler ritornare in pianta stabile nel programma di Maria De Filippi e così si farà avanti una sua vecchia conoscenza. Stiamo parlando di Armando Incarnato, che la dama ha conosciuto poco prima di tornare con Riccardo. Il cavaliere napoletano infatti, come mostrato da una breve clip introduttiva mandata in onda nella puntata odierna, dichiarerà di voler continuare a conoscere Ida qualora lei decidesse di ritornare nel parterre femminile. Una vera e propria doccia fredda per Riccardo, che oltre a conquistare Ida dovrà anche guardarsi le spalle da Armando. La sua ex compagna aveva dichiarato di essersi trovata bene con il cavaliere napoletano e nelle prossime puntate potrebbe decidere di approfondire la conoscenza.

Appuntamento a domani pomeriggio su Canale 5 con una nuova ed imperdibile puntata del trono over di Uomini e Donne.