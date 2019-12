Pochissimi istanti fa, Valentina Dallari si è lasciata immortalare con indosso una maglia bianca che, a contatto con l’acqua, diventa trasparente.

Incantevole come sempre, Valentina Dallari. Dopo uno scatto mozzafiato con una scollatura in primo piano, la deejay bolognese ha incanto i suoi followers con un’ulteriore fotografia davvero ‘impressionante’. Risale a pochissimi istanti fa, eppure lo scatto, in un batter baleno, ha ottenuto un numero di ‘likes’ e di commenti più che positivi davvero più che numerosi. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Vi accontentiamo immediatamente. Anche sei vi anticipiamo che nello scatto in questione l’ex tronista di Uomini e Donne si mostra con indossa una maglia bianca che, a contatto, con l’acqua è diventata letteralmente trasparente. Ma basta chiacchiere. Ecco di che cosa parliamo.

Valentina Dallari, la maglia è bianca: l’acqua la fa diventare trasparente

Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Valentina Dallari ha cavalcato l’onda del successo. Nonostante un periodo ‘buio’ e difficile della sua vita, la deejay bolognese si è ripresa davvero alla grande. E, in diverse occasioni, vi abbiamo parlato della sua ritrovata forma fisica. L’ultima ‘testimonianza’ risale a pochi istanti fa. Quando l’ex tronista del dating show di Canale 5 ha condiviso uno scatto davvero impressionante. Siete curiosi? Guardare per credere:

Insomma, ve l’avevamo detto: Valentina è davvero pazzesca in questa foto. Talmente pazzesca che, in un batter baleno, lo scatto ha ottenuto più di 28 mila likes e, soprattutto, numerosi commenti di apprezzamento. Ovviamente, ciò che cattura l’immediata attenzione dei suoi followers è la particolare bellezza della deejya bolognese. Ma non solo. Avete fatto caso anche a voi a questa incredibile maglia bianca che, a contatto, con l’acqua diventa trasparente? Beh, senza alcun dubbio, questo ‘clamoroso’ particolare non sarà passato affatto inosservato agli occhi dei suoi più attenti ed accaniti sostenitori. In effetti, ammettiamolo, com’è possibile passarci sopra?