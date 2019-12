Wanda Nara infiamma Instagram: il body che indossa è super sgambato e si vede ‘troppo’, la foto ‘bollente’ a letto manda i fan in delirio.

Wanda Nara è una vera e propria ‘bomba’, c’è poco da aggiungere. Mamma di 5 figli, l’argentina ha un corpo mozzafiato, esplosivo, che fa letteralmente impazzire i suoi tantissimi fan. Questo è un anno particolare per lei, perché suo marito Mauro Icardi gioca nel Paris Saint Germain e lei si trova spesso a fare la spola tra Parigi e Milano, dove è molto impegnata con il lavoro. Conduttrice di Tiki-Taka insieme a Pierluigi Pardo, Wanda sarà anche l’opinionista del prossimo Grande Fratello Vip, che andrà in onda all’inizio del 2020. Oltre a essere un’affermata donna in carriera, però, Wanda è anche bellissima, come dicevamo. Il suo profilo Instagram è pieno di foto e video che mostrano le sue forme esplosive, e anche poco fa la bella argentina ha infiammato i followers con una foto a letto davvero ‘bollente’: scopriamola insieme.

Wanda Nara infiamma Instagram: la foto a letto con il body è ‘bollente’, fan in delirio

Wanda Nara sa sempre come far impazzire i suoi fan. La conduttrice è davvero super sensuale, con le sue forme esplosive e il suo corpo mozzafiato. Poco fa ha pubblicato su Instagram uno scatto a dir poco da urlo. Nella foto la bella argentina è seduta sul letto, il che già basta a far volare la fantasia dei fan. Ma non è tutto. Wanda indossa un body nero con degli inserti glitter colorati, che è particolarmente sgambato e lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Le gambe e il lato B da urlo di Wanda attirano tutti gli occhi, e gli stivaloni neri e argento con tacco a spillo che le arrivano alla coscia, rendono lo scatto ancora più ‘bollente’. Avete mai visto una foto più sensuale di questa?