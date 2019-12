Al Bano, gravissimo lutto per il cantante: la notizia appena arrivata

Al Bano, un gravissimo lutto ha colpito il cantante pugliese: è morta la mamma Jolanda; aveva 96 anni.

Grave lutto per il cantante Al Bano Carrisi. Si è spenta, a Cellino San Marco, la mamma Jolanda, all’età di 96 anni. A diffondere la notizia è stato il Quotidiano di Puglia. Una perdita immensa per il cantante, che ha omaggiato mamma Iolanda più volte in pubblico, coinvolgendola in interviste e servizi. Era la colonna portante della sua famiglia, e a lei ha dedicato anche il libro “Madre Mia, l’origine del mio mondo”. Una donna speciale, al quale il cantante pugliese era legatissimo. La notizia della scomparsa della signora Jolanda è stata comunicata anche in televisione da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, durante la puntata di oggi de La Vita in diretta.

Si spenta all’età di 96 anni la mamma di Al Bano Carrisi, Jolanda. La notizia è stata riportata dal Quotidiano di Puglia. La notizia è stata comunicata anche in tv, questo pomeriggio, durante la puntata de La Vita in diretta. I conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno dato la notizia in diretta, appena arrivata in redazione. La mamma del cantante si è spenta questo pomeriggio, intorno alle ore 17.00. In quel momento Al Bano non si trovava in Puglia, ma a Roma, pronto per partire per l’estero per impegni lavorativi. Informato dal fratello Franco, il cantante ha subito raggiunto Cellino San Marco. I funerali si terranno domani alla chiesa Madre di Cellino San Marco, alle ore 16:00. Alla sua adorata mamma, Al Bano aveva dedicato anche un documentario, che fu trasmesso su Rete 4. Nel descriverlo, il cantante usò queste parole: “la storia di una donna che ha affrontato cose molto più grandi di lei”.