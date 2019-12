Vieni da Me Alexia, chi è il marito Andrea: età, carriera e Instagram

Nella puntata odierna di Vieni da Me, Alexia ha parlato di suo marito Andrea: chi è esattamente lui? Ecco cosa occorre sapere su di lui.

In questa sua intervista a Vieni da Me, Alexia ha davvero sorpreso tutti. Proprio con la bella Caterina Balivo, la giovane cantante de La Spezia si è raccontata senza filtri. Ha parlato, quindi, dei suoi inizi musicale, della sua incredibile carriera da solista, di una fantastica esperienza vissuta con Gianni Morandi ed, infine, della sua vita privata. Era l’anno 2006 quando, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, la cantante si è allontanata dalla musica per esaudire il suo istinto materno. “Parliamo della materia prima”, dice la napoletana. È proprio in questo momento che entra in studio un mazzo di rose bianche inviate da Andrea. Ecco. È proprio questo il nome del marito di Alexia, ma cosa sappiamo di lui? Ecco cosa occorre sapere.

Alexia a Vieni da Me, chi è il marito Andrea Camerana: cosa occorre sapere su di lui

Il racconto che Alexia ha fatto a Vieni da Me su suo marito è stato davvero emozionante. Per la prima volta in assoluto, infatti, la giovane cantante ha raccontato dell’uomo che le ha permesso di diventare mamma di due splendide bambine. E di colui che, come dichiarato dalla diretta interessata, è per lei ‘il numero uno’. Ha destato un po’ di interesse il racconto della cantante. Anche perché non ha svelato nulla di lui. Se non di un particolare episodio che ha determinato le loro vite. Il consorte di Alexia si chiama Andrea Camerana. E, stando a quanto si apprende da alcune notizie apparse sul web, sembrerebbe che l’uomo sia il nipote di Giorgio Armani, uno degli stilasti più amati, conosciuti ed apprezzati dagli italiani. Purtroppo, ulteriori notizie su di lui, al momento, non ce ne sono. Si deduce, quindi, che Andrea sia un personaggio molto riservato.

L’incontro con Andrea che ha cambiato la vita della cantante

Prima di poter salire sul palco di Sanremo, Alexia ha ricevuto, nel suo camerino, un fantastico mazzo di rose bianche con un bigliettino molto esaustivo. “Da Andrea e i due amici”, c’è scritto sopra. Ecco. È proprio da quel momento che i due fanno coppia fissa a tutti gli effetti. Tanto che, dal 2005, sono marito e moglie. Ed hanno dato alla luce due splendide figlie. Rispettivamente di 13 e 8 anni.