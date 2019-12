Uomini e Donne, Maria De Filippi: “È imbarazzante” | Anticipazioni oggi, 10 dicembre

Uomini e Donne Maria De Filippi anticipazioni: Armando e Veronica chiudono, Ida e Riccardo provano ancora e Gemma e Juan Luis sono nel limbo.

Cosa succederà nella puntata di oggi di Uomini e Donne? Le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi ci informano che quella di oggi sarà una puntata dedicata al Trono Over. Quindi vedremo qualche interessante novità su Armando Incarnato e Veronica Ursida, Gemma e Juan Luis, Ida e Riccardo. Quest’ultimi hanno infatti da affrontare il problema relativo alla risposta alla proposta di matrimonio che Guarnieri ha fatto alla Platano nell’ultima puntata.

Veronica e Armando chiudono la loro storia

Iniziamo subito con lo scontro tra Veronica Ursida e Armando Incarnato. I due si stanno punzecchiando da diverse puntate e, se prima sembrava che il loro amore potesse trasformarsi in qualcosa di bello e di serio, ora le cose stanno per cambiare. Dalle anticipazioni sappiamo che Armando e Veronica si diranno addio. La donna sarà estremamente delusa anche se comunica che la decisione l’hanno presa insieme. I motivi di questo addio? Forse una mancanza di dialogo, ma siamo quasi certi che uscirà qualcosa di più.

Ida e Riccardo: matrimonio sì o no? La frase di Maria De Filippi

Arriva poi il momento del confronto tra Ida e Riccardo. Li avevamo lasciati dietro le quinte del programma di Uomini e Donne in attesa di vedere come la Platano avrebbe risposto alla proposta di matrimonio di Riccardo. Oggi in studio scopriremo che, per ora, il matrimonio tra i due non si farà. La coppia sta cercando di risolvere i propri problemi e di trovare una sorta di “quadra”, ma le liti continuano ad esserci tanto che oggi infatti in studio ci sarà nuovamente un confronto acceso. Ida spiega di non volerlo sposare per ora, di non sentirsi pronta, ma non vuole comunque perderlo. L’idea è quella di continuare a frequentarsi, ma andando con calma e senza fretta. Maria De Filippi però, dalle anticipazioni, vediamo esclamare “È tutto piuttosto imbarazzante” e Riccardo risponderà che è tutto imbarazzante da settimane. Probabilmente Maria si riferisce a questo percorso tortuoso e senza fine tra i due. Come darle torto?

Gemma Galgani e Juan Luis

Passando poi a Gemma Galgani e Juan Luis, la dama di Torino persevera nella conoscenza con l’uomo, ma ha sempre più dubbi sul fatto che la loro relazione possa andare avanti perché sembra che il bel venezuelano abbiamo serie difficoltà a fare un passo avanti.