Aurora Ramazzotti, che spavento in hotel: cosa è successo dopo l’evento Nike training di Londra, a cui è stata invitata la ragazza

Aurora Ramazzotti sono ormai un po’ di anni che si sta facendo largo nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme di mamma Michelle e papà Eros. La giovane, oltre ad essere bellissima, è solare e brillante, con tanta voglia di fare e farsi conoscere. E’ spesso in giro per lavoro, e proprio il lavoro, l’ha portata a Londra, città in cui vive anche il compagno, per poter prendere parte all’evento organizzato dalla Nike. Dopo essere rientrata dall’evento, la giovane è stata protagonista di uno spiacevole episodio in Hotel, che l’ha spaventata. Vediamo insieme cos’è successo…

Aurora Ramazzotti, spavento in Hotel: cos’è successo dopo l’evento Nike

Aurora Ramazzotti è stata ospite dell’evento organizzato ieri dalla Nike a Londra, per presentare un nuovo prototipo di scarpe per il training di ultima generazione. La giovane Ramazzotti, attraverso le sue Instagram Stories, ci ha fatti partecipi dell’evento a cui ha preso parte, guidandosi tra gli stand e riprendendo la presentazione della nuova scarpa. La giovane dopo l’evento si è recata nel suo Hotel, per poter raccontare, entusiasta, di questa esperienza e del prodotto presentato dal marchio, secondo lei validissimo. In Hotel, Aurora, è stata colta da uno spiacevole imprevisto però… La ragazza era nella sua stanza da letto, e mentre provava a raccontare quanto visto e le specifiche tecniche del prodotto, è stata colta da alcuni rumori alle spalle.

Nelle stories, si può sentire come dei rumori di sottofondo, facciano sobbalzare la ragazza, che impaurita, si gira di scatto, per capirne l’origine. Non riuscendo a vedere nulla, Aurora, si lascia scappare un: “Ci sono i fantasmi?!”. Fortunatamente, nulla di tutto ciò, e tranquillizzatasi, la ragazza ha ripreso le stories, in attesa di essere raggiunta dal compagno.