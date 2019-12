Benedetta Parodi, ‘fastidioso’ imprevisto durante il week end: “E’ stato tutto inutile”, ecco cos’è successo alla conduttrice di Bake Off Italia, il racconto su Instagram.

Benedetta Parodi è una conduttrice molto amata dal pubblico per la sua genuinità e la sua simpatia, che vengono fuori in tutte le sue trasmissioni. Quest’anno ha deliziato il pubblico con un’altra intensa edizione di ‘Bake Off Italia’, e ora tutti aspettano di rivederla in tv. Intanto, però, Benedetta è molto attiva anche sui social, dove dispensa tanti ottimi consigli in cucina e soprattutte molte buonissime ricette, che i suoi followers spesso riproducono. Nelle ultime ore la moglie di Fabio Caressa ha raccontato ai fan il suo fine settimana, trascorso in montagna con la famiglia. Un fastidioso imprevisto, però, le ha reso i due giorni di vacanza non molto facili: ecco cos’è successo alla conduttrice, il suo racconto su Instagram.

Benedetta Parodi, fastidioso imprevisto durante il week end: cos’è successo alla conduttrie

Lunedì mattina Benedetta Parodi, come fa praticamente tutti i giorni, ha dato il buongiorno ai suoi fan con delle storie Instagram, in cui ha raccontato come ha trascorso il week end. La conduttrice ha esordito dicendo che è stato un fine settimana completamente ‘inutile’, perchè lei e la sua famiglia sono andati in montagna per trascorrere qualche giorno lontano dal caos e dagli impegni quotidiani, ma i suoi figli si sono ammalati e quindi sono rimasti in casa tutto il tempo, e lei ovviamente ha fatto lo stesso, per prendersi cura di loro.

Un imprevisto davvero fastidioso, che non ha permesso a Benedetta e ai suoi figli di godere delle splendide giornate di sole che ci sono state. “Sarebbe stato meglio rimanere a casa”, ha detto la Parodi, che comunque ha raccontato il tutto con il sorriso e con la sua solita solarità e positività, senza mai lamentarsi.