Benedetta Rossi e suo marito: cosa facevano nella vita prima del successo?

Benedetta Rossi e suo marito Marco: sapete che facevano nella vita prima che lei pubblicasse le sue ricette su Youtube?

Benedetta Rossi, ormai la conoscono tutti. Quante volte avete sentito in tv, “E’ fatto in casa per voi”? Immaginiamo tante. Di continuo, la vediamo su Food Network, con le sue ricette e i suoi consigli per dei piatti buoni, semplici e genuini. Tutto è nato da Youtube. Sì, forse non succede proprio a tutti, ma può succedere. E a Benedetta è andata esattamente come in tanti – tra quelli che caricano video sul sito – vorrebbero che andasse la loro vita dal punto di vista professionale. Ad oggi, sono sempre di più i ragazzini che sognano di girare video e caricarli sul ‘Tubo’, per incassare soldi ad ogni visualizzazione. Benedetta Rossi ha iniziato proprio così: ha caricato qualche ricetta, qualche video in formato del tutto amatoriale, e poi… il boom!

Benedetta Rossi e suo marito Marco: cosa facevano prima del successo?

Lo hanno rivelato in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’: “Facevamo sapone in casa e lo rivendevamo su Internet”. Questa era la loro fonte di guadagno: tutto ancora in stato ancora embrionale quando, poi, hanno scoperto Youtube. “Il ragazzo che ci aiutava da un punto di vista tecnico ci ha suggerito di non perdere una simile occasione. Ha registrato e creato il sito Fattoincasadabenedetta. Non fosse per lui…”. Come possiamo capire, tutto è nato dal consiglio spassionato di quel ragazzo. Ad avercelo, talvolta, uno come lui. La vita di Benedetta e Marco è cambiata. Sì, ma continuano ad essere amanti del verde, della natura, del loro orto. E, soprattutto, continuano ad essere molto complici tra loro. “Ci siamo sposati alle Hawaii, perché io non amo i festeggiamenti classici”, ha spiegato nella stessa intervista, facendo luce su un retroscena molto romantico.