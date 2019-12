Il messaggio di Caterina Balivo su Instagram parla di angeli custodi da pregare per i figli e il web si schiera al suo fianco.

Caterina Balivo conduce magistralmente come sempre il programma Vieni da Me. Si tratta di un talk pomeridiano della Rai, precisamente di Rai 1 che ogni giorno cattura sempre più telespettatori vincendo una gara dopo l’altra di share. La conduttrice ha un profilo Instagram seguitissimo e aggiorna costantemente i suoi fan con tutto ciò che fa, quello che riguarda la sua vita personale e privata. Spesso parla anche dei sui figli, Guido e Cora, e proprio un messaggio rivolto a loro ha commosso il web e i suoi followers.

Caterina Balivo “Ringrazio l’angelo custode”

Caterina Balivo su Instagram, qualche giorno fa, ha postato una foto semplice che la ritrae un po’ pensierosa. Ad accompagnare l’immagine la didascalia con la seguente frase: “La mia mamma mi ha insegnato a ringraziare tutte le sere l’angelo custode così io lo faccio con i miei piccoli bambini, con Cora e Guido Alberto, che possano sempre proteggerci dagli imprevisti della vita”. Un bel messaggio carico di fede e spiritualità che i fan hanno apprezzato. In molti infatti hanno raccontato a Caterina che anche loro pregano gli angeli custodi per i proprio figli. Altri invece hanno dichiarato che bisognerebbe usare di più i social per dire grazie e per lanciare bei messaggi, dando magari forza a chi non ne ha o a chi è più sfortunato. Insomma, la frase di Caterina Balivo ha colpito nel segno.