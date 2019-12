A poche ore dalla diretta della nuova puntata di Vieni da Me, Caterina Balivo ha fatto una ‘particolare’ richiesta dietro le quinte: cos’è successo.

Una nuova puntata di Vieni da Me è pronta per cominciare. E con essa non può assolutamente mancare la bellissima e strepitosa Caterina Balivo. Nonostante, come testimoniato da alcune sue recenti Instagram Stories, la giornata della campana sia iniziata davvero molto presto, è arrivata molto carica e positiva negli studi del suo show pomeridiano. Non a caso, a pochissime ore di distanza dalla diretta di quest’oggi, la conduttrice si riprende dietro le quinte del programma in compagnia di una delle figure portanti del talk di Rai Due. Parliamo, infatti, di ‘Mr Paul’. Che, a quanto pare, sembra essere colui che gestisce le musiche suonate durante la diretta. Ecco. È proprio a lui che, in queste sue Instagram Stories, Caterina rivolge una richiesta davvero ‘particolare’. I dettagli.

Vieni da Me, la richiesta ‘particolare’ di Caterina Balivo a poche ore dalla diretta

Sappiamo benissimo che Caterina Balivo ha un magnifico rapporto con tutti coloro che collaborano alla buona riuscita di Vieni da Me. In diverse occasioni, infatti, la conduttrice dello show si lascia riprendere nei suoi camerini, prima di iniziare la diretta, mentre scherza, chiacchiera e gioca con il suo incredibile staff. Un’ultima testimonianza risale a qualche ora fa. Quando, arrivata negli studi televisivi diverso tempo prima di iniziare l’appuntamento odierno del programma, presenta ai suoi telespettatori e followers ‘Mr Paul’. Colui che, come dicevamo precedentemente, sembra essere destinato alla scelta delle musiche suonate in diretta televisiva.

Ecco. È proprio lui che Caterina fa una richiesta ‘particolare’. Di cosa parliamo? Nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Piuttosto, la giovane Balivo chiede a Mr Paul di riprodurre, nella diretta di oggi, una canzone che possa far scattare e ballare immediatamente Rachele Di Fiore, ospite fisse del programma. “Proverò a mettere questa canzone”, risponde l’uomo in questione. Insomma, non ci resta che seguire la puntata di oggi, no?