A Live Non è la D’Urso ieri sera lunedì 9 dicembre la conduttrice Barbara D’Urso ha fatto una gaffe nei confronti dell’ospite Chiara Nasti. Il momento è stato davvero imbarazzante per tutti: tema della parte della serata è lo scherzo de Le Iene fatto a Chiara Biasi, durante il quale l’influencer ha dichiarato che ‘per 80 mila euro lei non si alza neanche dal letto‘. Barbara D’Urso ha definito questo episodio ‘il caso della settimana’, poichè ha fatto discutere molti. Quando ha però presentato gli ospiti, si è rivolta a Chiara Nasti pensando fosse la Biasi. Dal backstage le hanno riferito che si stava confondendo e così è trapelato che avessero sbagliato ‘Chiara’. L’influencer napoletana sui social ha commentato l’accaduto al termine della puntata.

Gaffe della D’Urso con Chiara Nasti, il commento dell’influencer a fine puntata: ‘Non confonderanno il bonifico’

La gaffe ha fatto ridere tutti al punto che il video sta facendo il giro del web. Anche la Nasti si è mostrata divertita per l’accaduto: una volta uscita dallo studio, nei camerini, in compagnia della mamma e di qualche amico ha commentato così: “Ma io sono sempre protagonista. Non avevo capito un c***o, grazie. Sicuramente non si confonderanno quando dovranno fare il bonifico. Ora che mi sono rivista, sto ridendo più di voi“.