Cristiano Malgioglio è un vero vulcano in piena, che ci stupisce sempre con la sua simpatia e gli aneddoti simpatici della sua vita. Amico di sempre, di Barbara D’Urso, è spessissimo ospite dei suoi programmi, in cui non è raro che si lasci andare a rivelazioni sulla sua vita. Proprio com’è successo a ‘Domenica Live’, la scorsa puntata, in cui ha rivelato alcuni aneddoti sulla cena a casa di Ivana Trump, ex moglie del presidente degli Stati Uniti D’America.

Cristiano Malgioglio, non smette mai di stupirci, e domenica, ospite da Barbara D’urso, si è lasciato andare a delle rivelazioni, davvero interessanti. In primis, l’opinionista, si è lasciato sfuggire che da quando la sua amicizia con la D’Urso va avanti, non riesce più a fare a meno delle gonne, come capo di abbigliamento e insieme all’amica, ha confermato, che presto li vedremo nuovamente insieme, al timone del Grande Fratello Nip. Notizia meravigliosa per tutti i fan del reality, che lo scorso anno, lo hanno portato alle vette degli ascolti. Altri rivelazione super interessante, riguarda una cena a cui Malgioglio ha preso parte, insieme all’ex moglie del Presidente degli Stati Uniti, Ivana Trump. Malgioglio ha dichiarato che è stat vittima di uno spiacevole inconveniente, infatti, avrebbe dovuto condividere le sue pietanze con il cagnolino della donna. In merito ha aggiunto: “Una sera a cena Ivana Trump mi ha chiesto se mi piacesse il liver, ossia il fegato in inglese… Non sapevo cosa significasse la parola, quindi ho detto sì. Odio il fegato. Quando è arrivato in tavola, dalla sua borsa è uscito il cagnolino, lei gli ha fatto leccare il fegato. E siccome non lo mangiava me lo ha messo nel piatto. Capito? Il fegato leccato dal cane!“. Povero Malgioglio!