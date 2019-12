Elettra Lamborghini, il lutto straziante: messaggio da brividi su Instagram

Elettra Lamborghini, il lutto straziante che l’ha colpita: messaggio da brividi dell’ereditiera su Instagram, le sue parole commuovono tutti.

Elettra Lamborghini non ha certo bisogno di presentazioni. La famosa ereditiera sta vivendo un periodo molto positivo, sia in amore, perché è felicemente fidanzata con il rapper Afrojack, sia dal punto di vista lavorativo, perchè in queste settimane sta andando in onda su MTV il programma che racconta la sua vita e la sua carriera, ‘Twerking Queen’, altro grande successo. Sempre solare e sorridente, Elettra è attivissima sui social, dove pubblica tutto della sua vita quotidiana, e spesso infiamma Instagram con le sue foto mozzafiato. Poco fa, però, l’abbiamo vista in una veste insolita, perchè ha pubblicato un messaggio pieno di dolore e davvero da brividi per uno straziante lutto che l’ha colpita: ecco le sue commoventi parole.

Elettra Lamborghini, straziante lutto: il messaggio da brividi su Instagram commuove tutti

Elettra Lamborghini poco fa ha pubblicato delle storie Instagram in cui ha raccontato lo straziante lutto che l’ha colpita. L’ereditiera ha pubblicato una serie di foto del suo cavallo Karack, morto tre anni fa. Nel giorno dell’anniversario della sua morte, Elettra ha voluto ricordarlo con alcuni scatti del loro passato insieme e ha raccontato la sua storia.

Elettra ha raccontato che il suo cavallo è stato malato per tanto tempo, ma ogni volta è riuscito sempre a rialzarsi, anche quando la situazione sembrava davvero senza ritorno. “Mi hai regalato tante bellissime gare prima di peggiorare di nuovo”, scrive emozionata la Lamborghini, che ricorda anche il giorno della morte di Karack, raccontando che il cavallo è spirato poco prima che lei andasse a trovarlo. “Non volevi che ti vedessi morire”, scrive, definendolo un maestro, che le ha insegnato la forza e l’amore, molto più di tanti essere umani.