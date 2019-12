Un’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata immortalare su Instagram senza pantaloni: la foto con il latoB in bella mostra incanta tutti.

Ne sono passate di troniste e di troniste a Uomini e Donne, eppure belle come lei ce ne sono state davvero poche. Di chi parliamo? Semplice! Di Sonia Lorenzini. La giovane influencer, da quando è terminato il suo percorso all’interno del dating show di Canale 5, ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto per la sua simpatia e un po’ ‘pazzia’, ma anche per la sua smisurata bellezza. Tanto che, ancora adesso, Sonia sui social è davvero molto seguita. Pensate, su Instagram, la bella Lorenzini vanta più di 800 mila followers. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Che, tuttavia, sono più che comprensibili se si guarda con attenzione la sua photogallery. A proposito di questo, pochissime ore fa, l’ex tronista ha condiviso una foto davvero incredibile. Ecco di che cosa parliamo.

Uomini e Donne, l’ex tronista Sonia Lorenzini senza pantaloni: la foto su Instagram

Sin dalla sua prima apparizione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Claudio D’Angelo, Sonia Lorenzini ha catturato l’attenzione di tutti. Non soltanto per il suo carattere, ma anche per, come dicevamo precedentemente, la sua innata bellezza. Testimoniata ed evidenziata, tra l’altro, dalle numerose foto che, spesso e volentieri, la giovane influencer condivide sul suo profilo Instagram. Ecco. A proposito di questo, pochissime ore fa, l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha condiviso una foto davvero ‘di fuoco’. Guardare per credere:

Ecco. È proprio così che Sonia Lorenzini si mostra: senza pantaloni. Ovviamente, sia chiaro, non c’è nulla di scandaloso. Anzi. L’ex tronista non è affatto nuda. Piuttosto, al posto di un semplice jeans, la Lorenzini ha deciso di immortalarsi con delle semplici calze nere e trasparente. Che, da come si può chiaramente vedere, mettono in evidenza un Lato B davvero da urlo. Sarà proprio per questo motivo che, fino a questo momento, lo scatto ha ricevuto più di 16 mila ‘likes’. Insomma, un vero e proprio successone.