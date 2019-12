Giulia Cavaglià e Francesco Sole, splendida notizia: l’annuncio poco fa su Instagram, fan in delirio per la nuova coppia.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole sono una nuova coppia, che sta facendo sognare i fan. I due si sono conosciuti dopo l’esperienza di lei a Uomini e Donne, terminata con la scelta di Manuel Galiano. La loro storia è durata pochissimo tempo, e ha fatto molto discutere, perchè entrambi hanno incolpato l’altro di essere stato poco sincero. Dopo alcuni mesi, Giulia è tornata a sorridere accanto a Francesco, che inizialmente sembrava solo un amico e poi si è rivelato il suo nuovo fidanzato. L’amore tra i due procede a gonfie vele e ora l’ex tronista ha dato un grande annuncio ai fan su Instagram: ecco la splendida novità che attende la coppia.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole, grande novità in arrivo: l’annuncio poco fa su Instagram

Giulia Cavaglià e Francesco Sole sono una coppia da alcuni mesi e il loro amore procede a gonfie vele, come hanno dimostrato in più occasioni anche sui social, dove sono entambi molto attivi e spesso pubblicano le loro foto di coppia, facendo sognare i fan. Poco fa Giulia ha risposto alle domande dei suoi followers, molte delle quali erano proprio incentrate sulla sua storia con Sole. L’ex tronista ha voluto soddisfare le curiosità dei suoi sostenitori, parlando anche di una grande novità che attende lei e il suo fidanzato.

Alla domanda di un fan che le ha chiesto quando e se lei e Francesco andranno a convivere, Giulia ha risposto che stanno cercando casa e che lei è felicissima di questa grande novità, anche se in realtà adesso stanno già sempre insieme, tra Milano e Torino, quindi è come se convivessero già. Avere una casa tutta loro, però, sarà sicuramente un’emozione diversa, e Gulia non vede l’ora di trovarla e fare questo passo.

Per rimanere aggiornato sui tuoi persnaggi preferiti, CLICCA QUI