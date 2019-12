Grande Fratello Vip, un famoso cantante potrebbe essere nel cast: la clamorosa indiscrezione

Secondo una clamorosa indiscrezione, nel cast del Grande Fratello Vip potrebbe esserci anche un famoso e noto cantante: ecco di chi parliamo.

Continuano le indiscrezioni riguardanti il cast del Grande Fratello Vip. Mancano ancora pochi mesi all’inizio del reality condotto, per la prima volta in assoluto, da Alfonso Signorini, eppure si sa davvero ben poco dei concorrenti. Dopo l’ufficialità della partecipazione al programma di Rita Rusic, non si sa più nulla. Pochissime ore fa, una clamorosa indiscrezione di Nuovo Tv ha riportato che a far parte del cast potrebbe esserci anche un famoso cantante. Curiosi? Ve lo sveliamo immediatamente.

Grande Fratello Vip, nel cast anche un famoso cantante: l’indiscrezione

Secondo il giornale Nuovo Tv, sembrerebbe proprio Marco Carta ad entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip. Ebbene si. Proprio il cantante sardo che, nei mesi scorsi, è stato al centro della cronaca per la notizia del presunto furto alla Rinascente di Milano potrebbe varcare la tanto famosa e agognata porta rossa. Ovviamente, non sappiamo nulla di certo al momento. Come dicevamo, si parla di indiscrezioni, voci di corridoio. Ma se la notizia dovesse poi concretizzarsi, vi piacerebbe?