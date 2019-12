Jason Derulo, la foto da censura: il cantante ci riprova, ma stavolta copre l’anaconda con uno sticker, il risultato è esilarante

Jason Derulo, negli ultimi giorni è stato al centro del gossip mondiale, a causa di un incidente hot che l’ha visto protagonista. Il cantante ha infatti avuto una censura da parte di Instagram, a causa di una sua foto, ritenuta troppo spinta e non conforme alle linee guida del famosissimo social Network. Il bel Derulo, ha affrontato la questione con ironia, come vi abbiamo spiegato già precedentemente, e i fan lo hanno supportato, lasciandosi andare a dei commenti davvero divertenti. Ma a quanto pare, il cantante ha volut provare a ripubblicare la stessa foto, stavolta però apponendovi uno sticker, sulla zona incriminata, vediamola insieme…

Jason Derulo ci riprova: spunta la foto con qualche modifica, infatti copre l’anaconda con…

Jason Derulo qualche giorno fa, aveva postato sul suo profilo Instagram ufficiale, uno scatto in biancheria intima, che aveva suscitato non poco clamore. In anzitutto per l’avvenenza fisica, e le sue ‘dimensioni’, e poi per il numero enorme di commenti da parte degli utenti. Uno di loro, ha infatti paragonato le parti intime del cantante ad un anaconda, facendo scatenare anche gli altri utenti. Peccato che la foto sia stata rimossa da Instagram, poiché troppo spinta e non conforme alle linee guida del Social Network. Il cantante però non si è lasciato disperare, e ha deciso di pubblicare nuovamente lo scatto incriminato, stavolta però con qualche modifica sostanziale!

Scherzando, Jason ha aggiunto una didascalia con scritto “Così va meglio?”, e uno smile sorridente. Il cantante ha infatti apposto sopra la parte incriminata, lo sticker di un bello sfilatino ripieno, che copre, ciò che secondo il social network non andrebbe mostrato.