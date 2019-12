Karina Cascella stuzzica i fan con l’ultimo post pubblicato su Instagram: la maglia scivola giù, sotto niente intimo per la bella opinionista.

I fan di Uomini e Donne non dimenticheranno mai le puntate in cui tra gli opinionisti c’era anche lei. Parliamo di Karina Cascella, la bellissimi napoletana, che nel programma di Maria De Filippi si è fatta conoscere per i sui commenti pungenti, ma sempre sinceri. Oggi Karina è tornata in tv come opinionista fissa nei programmi di Barbara D’Urso, ma è sui social che la Cascella è una vera e propria star. Il suo profilo Instagram conta un milione di followers, ed è proprio lì che qualche ora fa Karina ha postato una foto che ha fatto impazzire tutti. La maglia che indossa scivola un po’ troppo...sotto niente intimo. Diamo un’occhiata.

Karina Cascella infiamma Instagram: la maglia scivola giù, sotto niente intimo

Karina Cascella fa impazzire i followers con lo scatto postato su Instagram qualche ora fa. La sexy opinionista, prossima ai 40 anni, è una vera e propria icona di bellezza. E sin dalle prime apparizioni in tv può contare su una vera e propria schiera di fan. Fan che si sono scatenati sotto il post pubblicato da Karina poco fa. Ecco il motivo:

Un vedo non vedo abbastanza ‘audace’, quello creato dal maglione rosa indossato da carina. Che scivola un po’ troppo, lasciando intravedere il décolleté della bella Karina. E a quanto pare l’opinionista non indossa il reggiseno…Intagram si fa bollente! Il post, come sempre, quando si tratta della Cascella, ha ottenuto migliaia di like. E tantissimi anche i commenti: tutti ricchi di complimenti per la bellissima napoletana. Sempre più innamorata del suo Max Colombo. E voi, cosa aspettate a seguire Karina su Instagram? Non ve ne pentirete!