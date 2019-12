Le Iene Show, clamorosa novità in arrivo: non era mai successo prima

Nei prossimi giorni, Le Iene Show prevederanno una clamorosa novità in arrivo: questa decisione non era mai stata messa in pratica prima d’ora, i dettagli.

C’è un’importante e clamorosa novità in arrivo per Le Iene Show. Ebbene si. Se proprio in questi istanti sta andando in onda una nuova puntata del programma di Davide Parenti condotto, come ogni martedì, da una bellissima Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, è opportuno sapere che, molto presto, lo show di Italia Uno subirà una vera e propria rivoluzione. Pensate, una cosa del genere non era mai avvenuta fino ad adesso. Eppure, stando a quanto trapelato dal web, sembrerebbe che la notizia sia praticamente ufficiale. Si aspetta, infatti, soltanto l’anno nuovo per metterla in pratica. Di che cosa parliamo? Nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che, come dicevamo precedentemente, che una cosa del genere non era mai stata messa in atto. Ecco i dettagli.

Le Iene Show, incredibile novità in arrivo: cos’è succederà dall’anno nuovo

Come dicevamo precedentemente, per Le Iene Show è in arrivo una clamorosa novità. Dopo la morte di Nadia Toffa, il programma di Nadia Toffa ha apportato delle piccole modifiche soprattutto nell’appuntamento della Domenica. Insomma, quello condotto abitualmente dalla giornalista bresciana. Tuttavia, se quello che è trapelato dal web risultasse essere vera, si parla, a tutti gli effetti, di una novità davvero pazzesca. Che, come dicevamo precedentemente, non era mai stata messa in atto prima d’ora. Ma di che cosa parliamo? Da quanto si evince dal sito web TvBlog, sembrerebbe che, molto probabilmente, per Gennaio 2020 lo show di Italia Uno andrà in onda tutti i giorni. Ebbene si. Non più, quindi, appuntamenti settimanali, bensì giornalieri. Sembrerebbe, infatti, che la striscia del programma dovrebbe andare in onda tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 20:10. Insomma, una novità davvero pazzesca, c’è da ammetterlo. Tuttavia, al momento, non c’è nulla di confermato. Si tratta, infatti, di indiscrezioni. Tuttavia, se la notizia dovesse andare realmente in porto, lo seguireste?