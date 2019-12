‘Live – Non è la D’Urso, bacio saffico a tre tra Barbara D’urso e due ospiti: momento ‘infuocato’ in diretta, ecco cos’è successo nel dettaglio.

La puntata di ieri di ‘Live – Non è la D’Urso’ è stata a dir poco ‘infuocata’. Come ogni settimana, il talk condotto da Barbara D’Urso regala emozioni e colpi di scena. Non sono mancati scontri accesi, come quello avvenuto tra Asia Argento e Giuseppe Cruciani al momento delle 5 sfere, così come ci sono stati tanti momenti divertenti e siparietti imperdibili, come quello dell’incidente della conduttrice, che ha rischiato di farsi parecchio male in diretta. Insomma, la puntata di ieri non è stata certo noiosa, e ad un tratto è diventata anche ‘bollente’, quando Barbara D’Urso si è lasciata andare ad un bacio saffico a tre con due ospiti: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Durante la puntata di ieri di ‘Live – Non è la d’urso’ non è mancato un momento ‘bollente’, in cui Barbara D’urso ha dato un bacio sulle labbra a due donne ospiti in studio. Tutto è cominciato con l’ingresso di Vladimir Luxuria e Asia Argento, che si sono trovate a dover affrontare le 5 temutissime sfere, la maggior parte delle quali, tra l’altro, era contro di loro. Prima di cominciare il confronto, però, la conduttrice ha mandato in onda un servizio nel quale mostrava che il rapporto tra le due non è stato sempre rose e fiori, fino poi al famoso bacio durante il gay pride, che ha sancito la pace definitiva.

Dopo le immagini, Luxuria ha spiegato il motivo di quel bacio, dicendo che era un simbolo di riappacificazione tra loro, ma anche un inno all’amore e al rispetto, in seguito a un triste episodio di omofobia avvenuto all’estero, con due ragazze omosessuali picchiate violentemente da alcuni bulli. Dopo questo racconto, Barbara ha chiesto alle due di baciarsi nuovamente e poi si è unita a loro, baciandole entrambe sulle labbra. Un momento ‘bollente’, servito però anche a lanciare un messaggio positivo al pubblico, che ha risposto con un forte applauso.