In questa ultima foto pubblicata su Instagram, Lorella Boccia si lascia immortalare in una posizione ‘particolare’: la giacca è aperta e quando si abbassa..

In queste ultime settimane, stiamo ammirando la bellezza e la bravura di Lorella Boccia ad Amici 19. Tra pochissimi giorni, invece, potremmo vederla nuovamente al timone di Rivelo. Giovedì 19 Dicembre, infatti, è prevista la prima puntata dello show di Real Time. Di cui la ballerina campana è la padrona di casa. È proprio per questo motivo che, a pochi giorni dal debutto, la moglie di Niccolò Presta si è lasciata andare ad un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Ed è proprio per la famosa e nota rivista che la giovane Boccia si è lasciata immortalare in una posizione davvero ‘particolare’. Lo scatto, da come si può chiaramente vedere dal post riproposto su Instagram, è davvero suggestivo. Sapete perché? C’è un dettaglio che cattura l’attenzione. Ma ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Lorella Boccia sdraiata: la giacca aperta e quando si abbassa…

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di scatti fotografici di Lorella Boccia davvero mozzafiato. In diverse occasioni, la ballerina professionista di Amici ha condiviso delle foto davvero da urlo. L’ultima, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, per dare appuntamento ai suoi sostenitori alla sua intervista per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la campana ha pubblicato una foto davvero incredibile. Ecco di che cosa parliamo:

È proprio così che la giovane campana si lascia immortalare per la nota rivista: sdraiata sul tavolo. Tuttavia, da come si può chiaramente vedere dall’immagine proposta in alto, la giacca indossata dalla ballerina campana è aperta. È proprio per questo motivo che, data anche la sua ‘particolare’ posa adottata per la foto, si intravede chiaramente la scollatura mozzafiato della moglie di Niccolò Presta. Insomma, se questi sono i presupposti…

