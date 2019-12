Luca Argentero, annuncio a sorpresa sui social: i fan sono pazzi di gioia per la notizia, comunicata dall’ex gieffino.

Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, lui è uno dei più amati in assoluto. Parliamo di Luca Argentero, oggi attore famoso, oltre che uno dei sex symbol italiani per eccellenza. Proprio così, l’ex gieffino fa davvero impazzire le donne. Ma soltanto una è riuscita a conquistare il suo cuore. Si chiama Cristina Marino, la biondissima modella e attrice che dal 2017 fanno coppia fissa. I due si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi, poco prima della rottura tra Argentero e la sua ex moglie Myriam Catania. Oggi, la coppia ha sorpreso tutti con un annuncio su Instagram davvero inaspettato: presto saranno in tre! Ecco il post che ha emozionato i fan.

Luca Argentero, annuncio a sorpresa sui social: presto sarà papà

Luca Argentero e Cristina Marino saranno presto genitori. Sono stati proprio loro ad annunciarlo, attraverso un post su Instagram che ha emozionato tutti. La stessa foto, con la stessa didascalia, postata su entrambi i profili social. Ecco quello di Luca:

Un post tenerissimo, quello apparso sui social della coppia. “Io e te diventiamo tre”, è la dolce didascalia che i due piccioncini hanno accompagnato alla foto. Una foto in bianco e nero, in cui Luca e Cristina si tengono per mano: l’ex gieffino ‘ascolta’ il pancino della sua compagna, in attesa del suo primo figlio. Una notizia che ha letteralmente scatenato il web. Migliaia e migliaia di commenti hanno invaso il profilo social di entrambi. Una pioggia di auguri, cuoricini e congratulazioni per i futuri genitori, che hanno dato la notizia solo qualche ora fa. Non ci resta che unirci a tutti, e mandare i nostri migliori auguri ai futuri genitori: tanti auguri di cuore a Luca e Cristina!