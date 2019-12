Sapete quanto pesa precisamente Maria De Filippi?

Di Maria De Filippi si conosce quasi tutto ormai, ma sapete quanto pesa precisamente? E’ stata lei stessa a confessarlo in televisione.

Maria De Filippi è senza dubbio una delle conduttrici più amate della tv, una vera e propria ‘regina’ di Mediaset, anche se lei in una recente intervista ha detto che non le piace essere chiamata in questo modo. Il pubblico, però, la adora, al punto da averle dato l’appellativo di ‘Queen Mary’. Le sue trasmissioni sono super seguite, quelle che lei conduce in prima persona e quelle che la vedono tra i protagonisi, come ‘Tu Si Que Vales’, in cui è uno dei giudici. Della moglie di Maurizio Costanzo si sa quasi tutto, dalla stua storia alla sua vita privata, anche se lei tende a essere piuttosto riservata e a svelare poco. Ma sapete quanto pesa precisamente la conduttrice? Scopriamolo insieme!

Maria De Filippi, sapete quanto pesa precisamente? Ecco la verità

Maria De Filippi è considerata da molti la ‘regina’ della televisione. Sempre molto riservata e poco incline a raccontare i fatti suoi in televisione, qualche giorno fa si è lasciata andare a una ‘rivelazione’ inaspettata, che per molti non è passata inosservata. Durante la puntata di Tu Si Que Vales andata in onda sabato scorso, infatti, la De Filippi ha svelato il suo peso, o meglio lo ha lasciato intendere. Volete sapere quanto pesa precisamente?

E’ stata lei stessa a svelarlo, quando in studio è arrivato un concorrente che ha chiesto l’aiuto di Belen Rodriguez, la quale doveva sedersi su una sbarra, che poi lui avrebbe sollevato. Per fare la prova, però, serviva dall’altro lato della sbarra una persona con un peso equivalente a quello dell’argentina, per bilanciare. “Io peso 57 kg”, ha detto Belen. Maria De Filippi allora si è alzata e si è offerta di fare da contrappeso a Belen, facendo così capire di pesare quanto lei. “Io sono più cicciotta di voi”, ha detto invece Sabrina Ferilli, che è rimasta seduta al suo posto. Da questo siparietto, dunque, è stato possibile dedurre che Maria pesi circa 57 kg, proprio quanto la bellissima Belen.